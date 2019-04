CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Altri fischi, altra reazione. Lorenzo Insigne anche ieri, contro l'Arsenal, ha vissuto una serata da dimenticare tra errori sotto porta, giocate poco efficaci e, soprattutto, i nuovi 'screzi' con una parte della tifoseria, che ha mostrato il suo malumore verso il capitano, reduce da molteplici prove incolori. Uscendo dal campo, il talento di 'Frattamaggiore' non ha saputo contenere la sua rabbia rendendosi protagonista dapprima di un breve colloquio con Ancelotti, poi di un violento calcio alla bottiglietta posizionata vicino alla panchina.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Insigne

Così, all'indomani dell'eliminazione dall', in casa Napoli tornano le ombre sul futuro del calciatore, che già a marzo si rese protagonista di dichiarazioni polemiche: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come anticipato da Calciomercato.it, il procuratore Raiola vuole migliorare la situazione di Insigne, che ha un contratto fino al 2022 con ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. A frenare l'assalto dei club stranieri, però, è la valutazione di 100 milioni di euro fatta dal presidente De Laurentiis. Intanto, anche altri campioni del Napoli rischiano l'addio: il doppio confronto col club inglese potrebbe aver spinto la dirigenza a valutare il futuro di Mertens, Hysaj, Mario Rui. Il primo si è mostrato inefficace in zona gol sia all'andata che al ritorno, i due terzini sono stati criticati per la brutta prova fornita a Londra. Concludendo, non è da escludere la partenza di altri pilastri della rosa come Koulibaly e Allan, che potrebbero lasciare solo di fronte a offerte ritenute 'irrinunciabili'. L'amarezza europea consegna alla dirigenza una difficile scelta per la prossima estate: il rischio di una 'cessione eccellente' è più vivo che mai.

