NAPOLI ARSENAL EMERY / Unai Emery è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Arsenal, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League che ha sancito l'eliminazione degli azzurri. Questa l'analisi dell'allenatore dei 'Gunners': "Non so se sia la migliore partita dell'anno, ma di certo abbiamo fatto una gara importante contro una squadra forte.

Dobbiamo migliorare ancora per essere sempre costanti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito qui, questa atmosfera è tutta da godere ora, abbiamo dimostrato tutta la nostra personalità stasera. Sono orgoglioso dei miei calciatori. Questo è un grande momento per il calcio inglese, stasera abbiamo giocato contro la seconda squadra della Serie A che ha giocatori importanti e che in Champions ha fatto vedere belle cose. Questo è un grande risultato per noi, abbiamo molto rispetto per il Napoli e siamo riusciti ad avere la meglio con una grande prestazione"