CHELSEA SARRI / Il Chelsea di Maurizio Sarri conquista l'accesso alle semifinali di Europa League dopo lo spettacolare 4-3 allo Slavia Praga.

L'allenatore dei 'Blues' polemizza però a fine gara contro la critica: "Unico italiano in Europa? Ho vinto 18 partire su 22 in carriera, però non vengo considerato un allenatore da competizioni europee… - dichiara Sarri a 'Sky Sport' - Mi dispiace per il, aveva però un sorteggio difficile: l'Arsenal è una squadra dura con cui giocare. Mi sarebbe dispiaciuto affrontare il Napoli al 'San Paolo', mentre sarebbe stato bello sfidarlo in campo neutro in finale. Sarei rimasto contento alla fine con qualsiasi risultato. Proveremo a vincere l'Europa League, anche se in queste competizioni basta un niente per essere eliminati. Un palo o una decisione presa dal VAR al 93' come in City-Tottenham può farti andare avanti o uscire. Oltre alla bravura occorre anche un pizzico di fortuna".