NAPOLI ARSENAL KOULIBALY INSIGNE / Kalidou Koulibaly ha espresso tutta la propria amarezza nel post partita di Napoli-Arsenal. Queste le dichiarazioni del difensore azzurro ai microfoni di 'Sky Sport': "Vedremo la partita, analizzeremo tutto e ne parleremo domani. Abbiamo avuto un paio di occasioni per sbloccare il match e non ci siamo riusciti.

A questo livello lo paghi perché non puoi sbagliare niente, soprattutto quando devi rimontare due gol. È mancato cinismo, quello che hanno avuto loro in entrambi i match. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, dobbiamo continuare a crescere. In Champions è mancata solo la qualificazione e abbiamo visto che non siamo lontani da squadre del livello dell'". Su: "Dispiace per Lorenzo, dà sempre il 100% e nessuno come lui tiene al Napoli. Noi lo supporteremo sempre, è un giocatore fantastico a cui voglio bene: spero che ricambierà i fischi in applausi, lui è l'immagine di Napoli e non merita i fischi. Cosa manca per vincere? Concentrazione, non possiamo concedere interi tempi agli avversari".