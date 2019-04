NAPOLI ARSENAL ANCELOTTI / Napoli ko anche nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Carlo Ancelotti ha analizzato la sconfitta contro l'Arsenal ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo avuto due opportunità, la prima con Callejon che ci avrebbe potuto sbloccare. In queste occasioni bisogna sfruttare determinate occasione, poi l'1-0 ha deciso la qualificazione. Abbiamo subito gol alla prima conclusione e questo ha influito sul prosieguo del match. Abbiamo perso lucidità davanti, siamo più lenti e prevedibili e questo ci toglie pericolosità.

Abbiamo perso ordine, lucidità nella finalizzazione, è mancato un po' di tutto". Sulla reazione di Insigne dopo la sostituzione : "Era dispiaciuto per la situazione, per l'andamento della gara, ci credevamo molto e lui era scontento per il risultato, non per la sostituzione. Adesso guardiamo avanti e pensiamo a blindare il secondo posto in campionato.ha fatto un errore di gioventù ma è un grandissimo portiere, così come". Infine, l'allenatore azzurro ha fatto un primo bilancio della sua annata: "Il bilancio della mia stagione è molto positivo. Abbiamo espresso un gran calcio per lunghi tratti della stagione, mi sono trovato benissimo e sono in grande sintonia con la società".