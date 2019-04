NAPOLI ARSENAL INSIGNE / Anche il Napoli saluta l'Europa dopo la Juventus. Dries Mertens analizza l'eliminazione degli Azzurri per mano dell'Arsenal: "Abbiamo sprecato delle buone occasioni all'inizio, poi loro hanno segnato e abbiamo abbassato un po' la testa.

Da lì in poi è stato tutto più difficile… - ha spiegato il belga a 'Sky Sport' - Negli spogliatoi però ci siamo detti di provarci, che non era ancora finita e che loro non erano così forti e superiori a noi. Abbiamo pagato il primo tempo di Londra: poi ci abbiamo tentato, ma purtroppo non è bastato. La gente deve capire che siamo dei giocatori normali, che stiamo facendo bene e non si devono arrabbiare. Siamo secondi in campionato e siamo usciti con l'Arsenal dalla coppa. Adesso dobbiamo rialzarci e andare avanti".