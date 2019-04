CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Un silenzio che fa rumore. Cristiano Ronaldo non ha rilasciato dichiarazioni nel post-partita di Juventus-Ajax, dopo l'inattesa eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Silenzio che è continuato anche nei giorni seguenti, con il fuoriclasse portoghese che non ha aggiornato i suoi profili social.

L'ultimo post risale infatti alla vigilia dei match contro i 'Lancieri', con una foto che lo ritrae insieme ae al connazionale

Piccoli indizi che confermano la delusione di 'CR7' dopo la prematura uscita di scena dalla Champions, come evidenziato all'indomani della sconfitta con l'Ajax dalla mamma Dolores: "E' triste, gli sarebbe piaciuto arrivare in finale ma ci riproverà il prossimo anno. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli". Nelle ultime ore alcune indiscrezioni di calciomercatosu un possibile addio di Ronaldo nell'estate 2020 - con due anni d'anticipo rispetto al contratto in essere con la Juve - hanno fatto scattare l'allarme nel popolo bianconero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui