p>NAPOLI ARSENAL GUINTOLI / Prima del fischio d'inizio diil direttore sportivo partenopeosi è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per presentare il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma tra pochi minuti al San Paolo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: "Ci vuole un po' tutto per l'impresa, Ancelotti l'ha preparata bene. Serve aggressività ma senza frenesia. Teniamo molto all'Europa League, nell'ultimo periodo abbiamo concesso qualcosa incosciamente, speriamo che le energie "risparmiate" in campionato ci possano servire per ribaltarla questa sera. Abbiamo riversato tante energie nervose a questa competizione, stiamo bene fisicamente. Speriamo di essere contenti alle 23 di stasera. Il pubblico? Siamo noi a tirare la gente e accendere la miccia. Ringrazio quelli che sono allo stadio, che sono comunque tanti''.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui