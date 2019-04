p>CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Sembrano non esserci più dubbi riguardo al futuro dial: l'attaccante portoghese non verrà riscattato dal club andaluso e così il Milan è chiamata a prendere un'importante decisione in vista della prossima finestra di mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Birmingham Mail', negli ultimi giorni l'attaccante di proprietà rossonera è stato proposto al Wolverhampton: un ruolo chiave lo starebbe recitando il suo agente Jorge Mendes, molto vicino agli Wolves,che potrebbe in qualche modo agevolare di gran lunga l'approdo di SIlva in Premier League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui