CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Dopo l'exploit al Mondiale 2014, James Rodriguez non è riuscito in maniera costante a mostrare il proprio valore prima al Real Madrid poi in Germania al Bayern Monaco.

Il futuro del colombiano è in bilico, con lache potrebbe però rilanciarlo in Italia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', il club bavarese non ha ancora deciso se riscattare James oppure no: per farlo la dirigenza dovrebbe versare i 36 milioni di euro previsti dall'accordo con il Real Madrid. Il suo agente, Jorge Mendes, però ha fretta e vorrebbe che una decisione venga presa entro la fine della stagione.

