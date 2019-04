CALCIOMERCATO ROMA PALLOTTA TOTTI / Un riconoscimento formale ma non l'investitura da plenipotenziario di cui pure si è vociferato: James Pallotta avrebbe deciso il ruolo da affidare per il futuro della Roma a Francesco Totti.

Lo riporta il 'Corriere dello Sport' spiegando che il numero uno giallorosso si sarebbe deciso a inserire il nome dell'ex capitano nell'organigramma societario: il ruolo prescelto è quello di responsabile tecnico, con mansioni di raccordo tra società, staff tecnico e squadra. Totti rappresenterà mediaticamente e in occasioni ufficiali il club capitolino e affiancherà il futuro direttore sportivo (in risalita le quotazioni di Massara) nell'opera di convincemento di calciatori e allenatori. Una decisione che arriva anche dalla volontà di Pallotta di non privarsi della squadra di consulenti,in testa, che fin qui lo ha affiancato.