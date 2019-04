CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED BARCELLONA RASHFORD / In scadenza di contratto nel 2020 e con la trattativa per il rinnovo che non è ancora decollata, Marcus Rashford è un nome ricorrente nelle notizie di calciomercato che puoi seguire CLICCANDO QUI.

Il 21enne attaccante inglese, nei mesi scorsi accostato anche alla, è finito nel mirino del Barcellona che ha pronta un'offerta da oltre 100 milioni di euro. Come si legge su 'The Sun' i blaugrana vorrebbe abbassare l'esborso cash inserendo nell'operazione anche Malcom, brasiliano arrivato la scorsa estate dal Bordeaux e mai entrato nelle grazie di Valverde.

Operazione tutt'altro che semplice visto che il Manchester United non ha intenzione di privarsi del giovane attaccante e - come riferisce il 'Daily Mail' - sta rpovando ad andare incontro alla richiesta di stipendio di circa 12 milioni l'anno.

