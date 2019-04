p>CALCIOMERCATO CHELSEA GIROUD / Non solo il blocco del mercato imposto dalla Fifa, ma ildeve fare i conti anche con il mal di pancia di diversi giocatori: in attesa del finale di stagione con i 'Blues' chiamati a non fallire la qualificazione in Champions League,rischia di perdere Olivier Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riferito dal 'Daily Mirror', l'attaccante francese avrebbe comunicato di aver rifiutato il rinnovo proposto dalla dirigenza del club londinese in vista della prossima stagione. Il motivo ruota attorno all'estensione del contratto con Giroud che vorrebbe ricevere un'offerta più lunga. Al momento però il Chelsea è fermo sulla propria posizione e in estate il campione del mondo potrebbe anche salutare la Premier League.

