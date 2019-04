p>CALCIOMERCATO BENITEZ NEWCASTLE / Ildi Rafaè ad un passo dall'aritmetica permanenza in Premier League: il futuro dell'ex tecnico diperò rimane in bilico visto che il suo contratto è in scadenza a giugno. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

E' lo stesso Benitez, in conferenza stampa, a cercare di fare chiarezza su ciò che avverrà nei prossimi mesi: ''Ci troviamo sempre al solito punto. Tutti sanno che il mio contratto scade il 30 giugno. Al momento non posso dire a nessuno cosa succederà semplicemente perché nemmeno io sono a conoscienza del mio futuro. Non sto dicendo che non rinnoverò, ma che non è una mia responsabilità al momento''.

