CALCIOMERCATO AJAX TEN HAG / Prima il Real Madrid, poi la Juventus: Erik ten Hag sta compiendo un vero e proprio miracolo con il suo Ajax in questa edizione della Champions League.

Gran merito dell'exploit della formazione olandese va attribuito sicuramente a lui e la dirigenza dell'Ajax è pronto a blindare il suo condottiero.

Il contratto di ten Hag è in scadenza nell'state del 2020 ma come confermato dal direttore sportivo Marc Overmars, le due parti si incontreranno a breve per definire un nuovo accordo. Ecco le sue parole rilasciate al 'De Telegraaf': ''In questi giorni è previsto un incontro in cui faremo il punto della situazione. Presumo non ci saranno problemi. Il rinnovo del contratto sembra una buona soluzione per l'Ajax".

