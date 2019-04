p>KONDOGBIA VALENCIA / Non c'è tregua per Geoffrey: il centrocampista francese in forza al, dopo l'operazione eseguita lo scorso 7 aprile alla coscia sinistra a causa di un infortunio rimediato nella partita di campionato disputata contro il, è finito nuovamente in sala operatoria a causa di un coagulo di sangue nell'ematoma intramuscolare. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

A darne la notizia è lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: "Kondogbia ha presentato la scorsa notte un coagulo di sangue nell’ematoma intramuscolare, motivo per cui è stato ricoverato d’urgenza in un centro ospedaliero per l’esame corrispondente e il nuovo intervento. In attesa di essere dimesso dall’ospedale”.

Stagione da ritenersi praticamente finita per Kondogbia. In molti lo ricorderanno per il suo passato non certo esaltante all'Inter: proprio il club nerazzurro ha voluto mandare un messaggio d'augurio al suo ex giocatore attraverso i propri canali social.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui