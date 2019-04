NAPOLI ARSENAL EUROPA LEAGUE / Servirà l'impresa per arrivare in semifinale e per farla occorrerà la spinta del San Paolo: i tifosi azzurri provono a trascinare la squadra di Ancelotti contro l'Arsenal e, nonostante il mancato tutto esaurito, allo stadio l'atmosfera sarà quella delle notte di gala.

Lo dimostra la lunga fila che fa da cornice all'impianto di Fuorigrotta alle ore 18, orario in cui era fissata l'apertura dei cancelli. A tre ore dal fischio d'inizio del ritorno dei quarti di finale di, centinaia i tifosi partenopei già pronti a prendere posto sugli spalti: ilparte dallo svantaggio di 2-0 rimediato a Londra e dovrà mettere in campo la partita perfetta per riuscire a ribaltare il risultato.