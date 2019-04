Calciomercato Milan, torna André Silva: il Siviglia non lo riscatterà

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / André Silva potrebbe presto trovarsi a concorrere con Piatek e Cutrone per una maglia da titolare nel Milan.

Lo scenario sembra lontano, eppure potrebbe essere imminente: secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, ilnon sembra interessato ad esercitare il diritto di riscatto da 38 milioni di euro inserito nell'operazione un anno fa.

La punta vive nuovamente un momento complesso: ha segnato un solo gol in tutto il 2019 e dopo il grande inizio con tripletta al Rayo e doppietta al Real Madrid, non ha mai ritrovato continuità. Gli andalusi, secondo la rosea, lo rispediranno a Milanello, dove si deciderà il suo futuro: possibile che resti a disposizione, ma anche che venga inserito come contropartita tecnica in qualche altra operazione di calciomercato. Il portoghese, a soli 23 anni, di tempo per rilanciarsi ne ha ancora tanto...

