BARI PROMOZIONE SERIE C / Il Bari torna tra i professionisti: dopo appena un anno in Serie D la società pugliese, quest'estate affidata ad Aurelio De Laurentiis (con il figlio Luigi presidente), ha conquistato la matematica promozione in Serie C.

Un torneo condotto dall'inizio alla fine nonostante una squadra creata in fretta e furia quando le altre squadre erano già completate: con la vittoria ottenuto questo pomeriggio sul campo del(0-1, rete decisiva di Simeri nel primo tempo) è arrivata la matematica certezza del salto di categoria con due giornate di anticipo. Un successo festeggiato dai calciatori e dallo staff tecnico guidato dain Sicilia in attesa del saluto dei tifosi in occasione della gara del 28 aprile contro il Rotonda al San Nicola.