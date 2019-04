CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Per Mauro Icardi il futuro all'Inter è considerato ipotesi molto difficile: il caso che ha tenuto banco nelle ultime settimane ha incrinato i rapporti e il ritorno in campo dell'argentino è considerato in maniera unanime (o quasi) solo una tregua in attesa di giugno e dell'addio ai nerazzurri.

Certo ci sarà da trovare la pretendente giusta che mette d'accordo club lombardo e calciatore: di nomi ne sono circolati diversi, daal, come si può leggere negli aggiornamenti sul calciomercato Inter disponibili CLICCANDO QUI

A questi si aggiunge anche il Manchester City: 'Forbes', infatti, fa il punto sulla situazione di Icardi e parla di tre club che potrebbero potenzialmente dare l'assalto all'attuale numero 9 interista. Oltre ai già noti Real e United, potrebbe inserirsi nella corsa anche il Manchester City: i 31 anni di Aguero sarebbero la motivazione che spingerebbe la società inglese a mettersi a caccia di un nuovo attaccante, considerato che Gabriel Jesus non ha reso secondo le aspettative e Icardi potrebbe essere il nome giusto anche se l'adattabilità al calcio di Guardiola è tutta da dimostrare. In realtà, come raccontato da Calciomercato.it, Icardi e Wanda Nara sarebbero attratti dalla possibilità di giocare a Madrid.

