CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN /Christian Eriksen continua ad essere un obiettivo di diverse big d'Europa: oltre alle italiane Inter e Juventus, anche il Real Madrid è sulle sue tracce da mesi. li spagnoli lo avrebbero scelto come 'piano B' nel caso in cui non fosse possibile realizzare il colpo Pogba, e la stampa spagnola è sicura: il club blanco avrebbe già il suo sì in tasca.

Ieri Eriksen è stato tra i protagonisti della storica sfida tra Tottenham e Manchester City: intercettato a fine partita dalle telecamere degli spagnoli di La Sexta, il calciatore ha interrotto bruscamente la sua intervista in zona mista una volta rivoltagli la domanda sull'interesse del Real Madrid. Anche il tecnico Pochettino si è rifiutato di rispondere all'interrogativo sul futuro del suo calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2020.

Il danese non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con il suo attuale club, e l'estate prossima potrebbe essere quindi quella del suo trasferimento: si è parlato di una valutazione che supera i 100 milioni, ma con la scadenza distante appena un anno è molto probabile che il suo prezzo calerà vertiginosamente.

