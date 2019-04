CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Con l'arrivo di Piatek, Patrick Cutrone ha trovato molto meno spazio in squadra ed ora si susseguono le voci su un possibile addio al Milan a fine stagione, con tutti gli aggiornamenti di calciomercato disponibili QUI.

L'insoddisfazione dell'attaccante rossonro è palesata in un'intervista a 'Sky' pur senza far polemica: "E' normale che vorrei giocare di più, ogni giocatore vorrebbe essere titolare: io mi impegno sempre al massimo in allenamento per essere pronto in partita, poi sceglie: l'atteggiamento conta più di ogni altra cosa. Piatek? Con lui ho un ottimo rapporto: abbiamo dimostrato di poter giocare insieme".

Dal suo stato d'animo al futuro della squadra e la corsa Champions che fa tappa a Parma: "E' una partita fondamentale per il quarto posto, che è il nostro obiettivo. Sarebbe bellissimo giocare in Champions, vogliamo qualificarci a tutti i costi. Le sei partite valgono come sei finali, la vittoria con la Lazio ci ha aiutato mentalmente ma non dobbiamo abbassare la guardia".

