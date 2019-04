p>ATLETICO DIEGO COSTA ALLENAMENTO / Ancora problemi per L'attaccante, squalificato otto giornate per aver insultato e afferrato il braccio dell'arbitro durante la sfida col Barcellona, oggi si è rifiutato di allenarsi con l'Atletico Madrid nonostante si sia presentato regolarmente presso il centro sportivo del club.

Il quotidiano spagnolo AS ha spiegato che l'attaccante non ha partecipato all'allenamento nonostante non abbia alcun problema fisico, e dietro questo suo gesto ci sarebbe la decisione dei colchoneros di punirlo per la squalifica subita, che gli è stata notificata ieri.

L'Atletico lo ha difeso in ogni sede, ma le prove confermano i suoi gravi insulti all'arbitro e il suo atteggiamento ha danneggiato gravemente la squadra. Intercettato da alcuni tifosi all'esterno del centro sportivo, Diego Costa non ha risposto alla domanda "è vero che non ti sei allenato?". La sua reazione? Alzare il volume dell'autoradio...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui