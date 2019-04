NAPOLI ARSENAL DE LAURENTIIS / Al termine del pranzo UEFA al ristorante partenopeo Palazzo Petrucci, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Poche ore alla storica sfida con l'Arsenal, ma il patron è ottimista: "Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinario, in una stagione lunga possono esserci dei momenti di appannamento ma sono sempre rimasto tranquillo.

Ancelotti è una persona perbene e questo per me è molto importante".

ARSENAL - "Arriverò allo stadio alle 18:30 e incontrerò squadra e allenatore, ma non c'è molto da parlare: abbiamo affrontato in Champions partite ancora più complicate, sempre in maniera esemplare. Siamo usciti da un girone infernale a testa alta, come ci capitò con Benitez: l'Arsenal all'andata ci ha sorpreso, stavolta servirà concentrazione e potrebbe arrivare una sorpresa".

SERIE A - "Ieri, vedendo City-Tottenham ho detto 'questo è il calcio'. Noi siamo alla preistoria, qui non ci divertiamo, ci nascondiamo dietro la tattica. Il vero pericolo nell'affrontare le inglesi è questo".

JUVENTUS - "Cristiano Ronaldo non è servito per far trionfare la Juventus, il calcio è uno sport di gruppo, la squadra vince insieme".

