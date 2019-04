Juventus, stagione finita per Khedira: arriva l'annuncio

JUVENTUS INFORTUNIO KHEDIRA / Stagione finita per Sami Khedira: il centrocampista della Juventus ha personalmente annunciato il suo imminente intervento al ginocchio che da mesi gli causa fastidi ed assenze. Queste le sue parole, pubblicate su Twitter: "Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio - in alcuni giorni peggiore che in altri - ho deciso di sottopormi ad intervento chirurgico, per lasciarlo curare e guarire completamente. L'intervento è programmato nelle prossime due settimane.

Il mio obiettivo è tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo l'ora di combattere per raggiungere i nostri obiettivi anche nella prossima annata". L'ex Real Madrid, che quest'anno ha anche sofferto un leggero problema cardiaco che lo lasciò fuori dalla sfida all'Atletico, non disputerà le ultime sei giornate di campionato, praticamente ininfluenti per una Vecchia Signora già certa dello scudetto e fuori dalle altre competizioni.