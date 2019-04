CALCIOMERCATO FIORENTINA TOSUN / Con qualche anno di ritardo Cenk Tosun potrebbe sbarcare in Serie A. Il calciatore ex Besiktas, che in passato è stato accostato con insistenza alla Juventus, stando a quanto riportato dal turco 'Aksam.com', sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il giocatore è oggi in forza all'Everton

