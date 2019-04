CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN REAL MADRID MANCHESTER CITY - Ilkay Gundogan continua ad essere al centro delle voci di calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 28enne centrocampista tedesco delè in scadenza di contratto nel 2020 e non pare intenzionato a rinnovare l'accordo col club inglese. Il calciatore è accostato da diverse settimane all', ma alla lista delle pretendenti si è aggiunto un top club: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, anche ilsarebbe interessato all'ex calciatore del Borussia Dortmund, soprattutto in caso di cessione del connazionale Toni