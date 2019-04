Calciomercato Milan, bivio Biglia: ecco il suo futuro

CALCIOMERCATO MILAN FUTURO BIGLIA BIVIO / Futuro tutto da scrivere per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, con l'esplosione di Bakayoko, è diventato una seconda scelta: il calciatore, a 33 anni, ha un contratto in scadenza nel 2020 e le parti sono di fronte ad un vero e proprio bivio, prolungamento o cessione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'agente del calciatore - come riporta 'gazzetta.it' - è da ieri sera in Italia ed in programma c'è un incontro con la dirigenza rossonera, pronta a mettere sul piatto un contratto a cifre più basse. Se Biglia non dovesse sentirsi al centro del progetto potrebbe fare le valigie. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Sull'ex Lazio, che guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione, gli occhi dele di club cinesi