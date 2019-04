JUVENTUS FIORENTINA MONTELLA / Vincenzo Montella in conferenza stampa in vista del match di campionato della sua Fiorentina contro la Juventus: "Affrontiamo una squadra forte che da anni vince in Italia. Sono abituati a combattere e rialzarsi, mi aspetto una Juventus delusa ma feroce.

Sapranno voltare pagina velocemente, spero non accada stavolta ma dobbiamo pensare a noi"

SQUADRA OK - "L'unico out è Pjaca, che sta ancora recuperando dall'infortunio. Poi si stanno allenando tutti, anche se qualcuno non è al 100%. Due partite consecutive per Chiesa? Si può farle"

TESTA ALL'ATALANTA - "Purtroppo la Juventus, così come il Bologna, gioca un calcio del tutto diverso da quello dell'Atalanta, quindi non sono due test ottimali da questo punto di vista. Poi, ovviamente, sto considerando anche le condizioni di quei giocatori che non stanno benissimo. Ci sta che qualcuno rimanga fuori"

