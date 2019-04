CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED - Dalle ore successiva all'eliminazione ai quarti di finale della Champions League per mano dell'Ajax, si fa un gran parlare del futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Si è ipotizzato un addio alla fine della stagione in corso, dopo un solo anno in bianconero, mentre altri hanno indicato il 30 giugno 2020 come data finale dell'esperienza di 'CR7' a Torino.

Indiscrezioni dettate, appunto, dal prematuro addio alla competizione europea e dai malumori del fuoriclasse portoghese. E, CLICCANDO QUI , potrai essere costantemente aggiornato sul futuro di Ronaldo.

In questo contesto, si innesta una clamorosa voce di mercato che arriva dalla Spagna: secondo 'Don Balon', un club sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta da 130 milioni di euro per avere Cristiano Ronaldo già dalla prossima stagione. Si tratterebbe del Manchester United, club nel quale Ronaldo è esploso, prima di spiccare il volo verso il Real Madrid. Il club inglese avrebbe già contattato l'agente del calciatore, Jorge Mendes, per capire la fattibilità dell'operazione. Ipotesi, comunque, che allo stato attuale appare di difficile realizzazione. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui