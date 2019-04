CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA MONTELLA CRISTIANO RONALDO MILAN / Intervenuto in conferenza stampa in vista di Juventus-Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato anche di Chiesa.

L'esterno italiano è finito nel mirino dei grandi club ma il tecnico non ha alcuna intenzione di farne a meno: "E' un calciatore moderno che può giocare nelle migliori squadre d'Europa, nella Juventus, nel Bayern o nel City. Non dimenticate una cosa: è un calciatore della Fiorentina, al di là delle sirene. Dovrà abituarsi alle voci, come già sta facendo."

CRISTIANO RONALDO - "Si parlò della possibilità che venisse al Milan... ma non ci ho mai creduto fino in fondo ma c'era la possibilità che venisse".

