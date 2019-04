CALCIOMERCATO ROMA QUAGLIARELLA JUVENTUS CONTE / Lunga intervista concessa da Fabio Quagliarella al 'Corriere dello Sport'. L'attaccante della Sampdoria sta vivendo davvero un momento magico. Tra i tanti aneddoti raccontati, quello di un mancato passaggio alla Roma nell'estate 2013.

"Era stato messo su un giro di attaccanti - spiega -al, io allaalla. Per quanto riguarda me si era inserita anche la. Poi mi telefonòche disse: 'Ho saputo che vuoi andare via, ma io il placet non lo darò mai, farò casino'. E' un trapano in senso buono, ti convince. Io gli dissi che se lui non voleva non sarei andato via. Roma e Lazio ci rimasero male".