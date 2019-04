Inter-Roma, Ranieri: "Se perdiamo non cambia niente"

INTER ROMA RANIERI / Claudio Ranieri, tecnico della Roma, presenta la sfida con l'Inter in conferenza stampa. "Sarà una grande gara, in un grande stadio - ha dichiarato - Formazione? Devo capire chi ha i 90 minuti e chi no, le mie scelte partono innanzitutto da questo. Ho tre cambi al massimo. Come al solito vi ho detto tutto e non vi ho detto niente (ride ancora, ndr). Tra Pellegrini e N'Zonzi deciderò prima della partita, uno ha più passo e l'altro ha più tocco.

Le due punte? Non ho cambiato idea, semplicemente devo fare delle considerazioni sulla squadra che abbiamo e su quella che andremo ad affrontare. Dobbiamo essere pratici ma anche dare emozioni ai nostri tifosi, mettendo il cuore su ogni palla.? Non è nel suo momento migliore. Il suo ruolo ideale è da mezzala a tutto campo, non da mezzapunta o da esterno. Le due vittorie ci hanno ridato autostima, ora dobbiamo dare il massimo in questo scontro diretto. Anche perdessimo non cambierebbe molto, sappiamo che dobbiamo dare il massimo fino alla fine. Sunon mi esprimo, non sono abituato a giudicare il lavoro degli altri".