Calciomercato Roma, Ranieri: "Futuro? Non decido io"

CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / La Roma si prepara al cruciale scontro diretto di San Siro contro l'Inter sabato sera. Giallorossi in corsa per un posto in Champions League, che può determinare molto del futuro, anche del tecnico Claudio Ranieri.

L'allenatore capitolino ne ha parlato in conferenza stampa: "Come sto a Roma? Mi trovo molto bene, ma non mi sento un profeta in patria - ha spiegato - Mi sento un professionista che ha avuto delle possibilità di lavorare in vari contesti, magari non sempre nei momenti storici ideali. Sono soddisfatto della mia carriera e attendo quello che mi aspetterà domani, chi può saperlo? Progetto Roma per il prossimo anno? Mi fa piacere che mi abbiate messo in mezzo (ride, ndr). Non sono io a stabilire i programmi futuri, noi allenatori siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. Io posso pensare a fare il mio fino a fine stagione, poi deciderà il presidente".