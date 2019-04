CALCIOMERCATO INTER MAROTTA DZEKO ICARDI ROMA / L'Inter è già con la testa al dopo Icardi. C'è prima da conquistare la qualificazione in Champions League, ma sabato i due scenari possono coincidere. Nello scontro diretto con la Roma, l'avversario sarà infatti Edin Dzeko.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il bosniaco, come scrive 'Tuttosport', è ormai in cima alle preferenze diper rimpiazzare Icardi, destinato all'addio a fine stagione. La grande esperienza internazionale del giallorosso è un quid in più, che può farne il partner perfetto di unin grande crescita. Inoltre, il fatto che il giocatore sia in scadenza di contratto nella Capitale e che abbia ormai 33 anni lo rende acquistabile a circa 10-12 milioni di euro.