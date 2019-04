Calciomercato Juventus, il piano di Agnelli e la suggestione Guardiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Si decide il futuro della panchina della Juventus. L'incontro tra Agnelli e Allegri definirà il rinnovo o, al contrario, l'addio dell'allenatore toscano mentre i bianconeri hanno sondato anche Antonio Conte.

Ma come riferisce il quotidiano 'La Repubblica' da qualche tempo ai vertici della Juve si ragiona su un cambiamento di stile e poi, di conseguenza, di allenatore. In questo senso il nome di Pepè una suggestione che si fa ricorrente, mentre prende quota anche il ribaltamento di una filosofia tecnico-tattica ormai consolidata ma che non ha portato i frutti sperati, ovvero la vittoria della Champions League.