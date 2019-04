CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA MILAN SARRI CONTE / Mai come quest'anno l'estate potrebbe essere la stagione degli allenatori. Manca poco più di un mese al termine del campionato e le panchine delle big sono tutte in bilico, a partire dalla Juventus. L'eliminazione dalla Champions League pesa come un macigno e le dichiarazioni arrivate al termine del matcht contro l'Ajax sembrano davvero di facciata. L'Inter difficilmente ripartirà ancora da Spalletti visto il rapporto logoro con alcuni calciatori. Situazione più certa a Roma, dove è praticamente impossibile la conferma di Ranieri, che sa di aver firmato un contratto da traghettatore. Al Milan, continuano a confermare Gattuso ma un mancato approdo in Champions League potrebbe certamente cambiare le carte in tavola. Da Allegri a Conte, da Sarri a Pochettino: nomi importanti per il prossimo calciomercato delle panchine, che potrebbe stravolgere fin da subito la stagione 2019-2020

Calciomercato Inter e Juventus, incroci 'pericolosi': da Allegri a Conte

Agnelli a caldo al termine di Juventus-Ajax ha confermato Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Una conferma che sembra sciogliersi con il passare delle ore. Il tecnico livornese mai come adesso è in bilico e il nome che è tornato prepotentemente di moda per la Juve è quello di Antonio Conte. L'ex Chelsea e la Vecchia Signora hanno avuto dei contatti, con l'italiano che ormai sta per chiudere il contenzioso con i londinesi. A breve sarà dunque totalmente libero di scegliere la squadra e il progetto giusto. Conte ha annunciato che il suo futuro si conoscerà a giugno.

Il futuro della panchina della Juventus si incrocia dunque con quella dell'Inter. I nerazzurri, infatti, sono tra le squadre che di più sono interessate a Conte ma le sorprese sono davvero dietro l'angolo. L'Inter, infatti, potrebbe decidere di puntare su Massimiliano Allegri. I rapporti con Marotta sono rimasti, d'altronde più che buoni. Il calciomercato Inter e il calciomercato Juventus viaggiano dunque insieme ma i bianconeri tengono vivo il sogno Guardiola, che dopo l'eliminazione di ieri sera, potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.

, infine, è una pista che non può essere scartata.

Oltre a Conte e Allegri, in casa Inter si sogna il ritorno di Mourinho. I nerazzurri non sono gli unici ad avere pensato allo Special One ma è indubbiamente il tecnico che più stuzzica la fantasia dei tifosi, che vedono nell'ex Manchester United, l'unico capace di portare l'Inter a competere con la Juventus.

Calciomercato Roma e Milan, da Sarri a Gattuso: panchine bollenti

Partendo proprio da Mourinho, il nome del portoghese è stato accostato anche alla Roma, che senza alcun dubbio ripartirà da una nuova guida. Ranieri, salvo clamorosi colpi di scena, siederà sulla panchina dei giallorossi solo fino al termine della stagione. Nella Capitale si sogna in grande: Mourinho è decisamente la pista più complicata ma ci sono stati dei contatti anche con Antonio Conte. A Boston il ds Massara ha incontrato Pallotta e Baldini per discutere del futuro della panchina della Roma e continua ad esserci sulla lista della spesa anche un altro profilo importante, quello di Maurizio Sarri. Altre strade portano a nomi decisamente meno di grido, che però stanno facendo bene da anni in Serie A. Gasperini dell'Atalanta e Giampaolo della Sampdoria sono due tecnici che piacciono ma che al momento sono considerati piani b ai big citati.

Un altro nome che, un po' a sorpresa, è stato accostato alla Roma è quello di Gennaro Gattuso. Il calciomercato Roma della panchina potrebbe dunque davvero incrociarci con il calciomercato Milan. Il tecnico è stato confermato a più riprese dai rossoneri. Le parole soprattutto di Paolo Maldini sono state abbastanza chiare ma senza la qualificazione in Champions League tutto potrebbe davvero cambiare.

Anche in casa rossonera c'è in lista Antonio Conte, che piace a tutte le squadre ed è il nome che più di tutti sta infiammando il calciomercato, ma un'altra ipotesi suggestiva porta a Londra. Gazidis, Leonardo e Maldini potrebbero decidere di puntare su un tecnico importante, conosciuto soprattutto dall'ex Arsenal, come Pochettino. Sullo sfondo rimane anche il nome di Simone Inzaghi, confermato anche in questo caso dalla Lazio. La sensazione, soprattutto per la panchina rossonera, sembra davvero quella che tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions.

