CALCIOMERCATO MILAN NOCERINO / Parma-Milan in programma sabato al 'Tardini' è la sfida del cuore per Antonio Nocerino che con le maglie delle due squadre ha vissuto momenti indimenticabili. È lui, quindi, a parlarne ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Parma e Milan inseguono un obiettivo vitale, sarà una sfida apertissima.

Non mi avventuro in pronostici, spero solo di rivedere entrambe a casa loro tra un anno: il Parma in A e il Milan in Champions".

Quindi Nocerino si concentra sul futuro dei rossoneri: "Ci sono giovani con grandissimi margini di miglioramento. Donnarumma. Romagnoli, Pasquetta, Piatek… L'asse centrale del futuro è già lì. E poi c'è Gattuso, la stella. In Italia i tecnici vengono valutati per i risultati e il Milan è quarto da mesi, non capisco chi critica Gattuso. Sta facendo un lavoro eccezionale: ha riportato mentalità vincente e costruito una squadra che ha la continuità giusta per giocarsi la Champions nel momento clou della stagione".

