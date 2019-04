DIRETTA LAZIO CHIEVO - La Lazio riceve il Chievo in una partita valida per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Dopo aver battuto l'Udinese nel recupero di mercoledì, i biancocelesti di Inzaghi vogliono ripetersi davanti al proprio pubblico per tornare definitivamente in corsa per il quarto posto che vale la Champions. I gialloblu di Di Carlo, già aritmeticamente retrocessi, vogliono onorare al meglio le ultime gare rimaste.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Barba, Cesar, Bani, Depaoli; Hetemaj, Rigoni, Leris; Vignato; Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

