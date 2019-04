Calciomercato Juventus, vertice decisivo per Allegri. E c'è il contatto con Conte!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI CONTE / Nonostante l'amarezza per la clamorosa eliminazione dai quarti di Champions League, nell'immediato post-partita di Juventus-Ajax sia il tecnico Massimiliano Allegri che il presidente Andrea Agnelli non hanno perso tempo annunciando l'intenzione di andare avanti insieme. Tutto fatto? Non è proprio così.

Perché l'allenatore è in scadenza nel 2020 e in ogni caso sarà decisivo l'incontro tra le parti che dovrebbe andare in scena entro la fine di aprile. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Agnelli ha tracciato l'obiettivo Champions che va raggiunto ad ogni costo, il tecnico da parte sua chiede garanzie sui programmi e le prospettive del prossimo futuro anche in termini di investimenti sul mercato. Se le parti saranno soddisfatte, via al rinnovo di contratto. Altrimenti occhio ai ribaltoni, visto che nel frattempo, riferisce dall'Inghilterra 'Sky Sports', la Juventus avrebbe avuto nuovi contatti con Antonio Conte che sta per chiudere il contenzioso col Chelsea. Un sondaggio esplorativo con l'ex manager dei 'Blues' che si vede sempre più in Italia e, nel frattempo, ha già dichiarato: "Annuncerò a giugno la nuova squadra".

