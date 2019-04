CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ITALIA / Carlo Ancelotti, stasera, proverà a guidare il suo Napoli alla rimonta contro l'Arsenal nei quarti di finale di Europa League.

Il tecnico emiliano poteva sedere sulla panchina dell'Italia, ma svela i motivi del suo no in un'intervista a 'Tuttosport' quest'oggi in edicola. "Com'è andata? L'interesse della Federazione mi ha lusingato - racconta - Ci sono stati due incontri, in cui però ho ringraziato i miei interlocutori. Ho spiegato che volevo ancora allenare delle squadre di club.sta facendo un ottimo lavoro in vista die dei Mondiali 2022".