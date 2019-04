CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI KOULIBALY / Napoli in campo contro l'Arsenal, questa sera, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Carlo Ancelotti, tecnico dei partenopei, crede all'impresa e spiega, in un'intervista a 'Tuttosport': "Il San Paolo ci spingerà, noi dovremo avere cuore, intelligenza e coraggio. Sono sicuro che non ripeteremo gli errori dell'andata e faremo una grande prestazione, anche se ci vorrà la partita perfetta. Il risultato non posso prevederlo, non sono un mago.

Il percorso stagionale? Finora sono contento, il ritardo dallanon è demerito nostro ma merito loro, possono arrivare a 100 punti. Non potevo fare una scelta migliore del Napoli tornando in Italia, come in ogni cambiamento serve tempo per assimilare. Per battere i bianconeri serve uno sforzo collettivo, tutti devono diventare più competitivi". Ancelotti è sicuro di una cosa: "è il difensore centrale più forte del mondo e ha ancora margini di miglioramento. Quanto vale?". La conferma arriva da Nicola, uomo comunicazione del Napoli presente all'intervista che spiega: "La clausola da 150 milioni scatta nelma il Napoli non ha bisogno di vendere".