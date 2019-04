Calciomercato Juventus, da Salah al difensore: i colpi per il 'Ronaldo furioso'

CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH RONALDO / L'eliminazione ai quarti di Champions League ha fatto malissimo alla Juventus e soprattutto al suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che da più fonti viene definito furioso dopo il ko interno con l'Ajax. È stata tra l'altro anche la madre, Dolores Aveiro, a parlare di un CR7 molto triste e sconsolato, tanto da sentenziare: "Mamma, non faccio miracoli". Ecco, proprio quella frase potrebbe rivelare molto più di quanto si pensi in merito allo stato d'animo del portoghese, sul quale tra l'altro circolano già le prime voci di addio.

Calciomercato Juventus, da Salah a Chiesa: le ultime

Difficile si concretizzi ora, ma per accontentarlo la Juventus dovrà garantirgli un mercato ad altezza Champions che non può più sfuggire. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Cristiano Ronaldo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', si aspetta un intervento importante sul calciomercato da parte della Juventus che, allo stesso modo, si sarebbe posta l'obiettivo di aumentare la quantità di talento attorno a lui. Ma dovrà fare i conti con un rosso di bilancio che obbligherà il Ds Paratici a plusvalenze, affari 'creativi' e soprattutto scambi per arrivare ad acquistare almeno un giocatore importante in ogni reparto. Tra i grandi nomi c'è Mohamed Salah che secondo indiscrezioni di ieri avrebbe chiesto la cessione al Liverpool. L'ipotesi di cessione di Dybala per arrivare all'egiziano fa gola, ma l'insidia Real Madrid è dietro l'angolo. Quella che porta a Federico Chiesa poi è sempre una pista caldissima, così come vanno registrati nuovi contatti per Zaniolo che la Roma vorrebbe blindare. In difesa de Ligt va sempre più verso Barcellona, per cui Umtiti può diventare l'occasione giusta ma sale anche Ruben Dias, il portoghese gestito da Jorge Mendes con cui si tratta anche Joao Felix. Tutte operazioni molto onerose, ma che la Juventus potrebbe permettersi cedendo qualche big non più centrale nel progetto: da Dybala a Douglas Costa prestando attenzione anche a Pjanic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui