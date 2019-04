CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / "Mamma, non faccio miracoli". Con questa frase, svelata proprio dalla mamma Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo ha commentato triste e furente l'eliminazione della sua Juventus ai quarti di finale di Champions League per mano dei ragazzi terribili dell'Ajax. Un malcontento evidente e fondato, perché la sconfitta danneggia anche l'immagine dello stesso CR7 basata su anni e anni di trofei e vittorie.

Così arrabbiato da poter pensare ad un addio immediato alla 'Vecchia Signora'? C'è chi ha azzardato tale ipotesi che però, secondo il quotidiano 'La Repubblica', non trova conferme. O almeno non ci sono avvisaglie di questo tipo per il momento. Ma attenzione a quello che accadrà nel prossimo futuro. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Sempre secondo lo stesso quotidiano infatti, è molto difficile che Cristiano Ronaldo resti alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto fissata per il 30 giugno 2022. La prossima (2019/2029) dovrebbe già essere infatti la sua ultima stagione in bianconero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui