CALCIOMERCATO INTER CONTE / La prima certezza sul futuro di Antonio Conte è che la prossima stagione sarà sulla panchina di una big europea. Ad annunciarlo è lo stesso manager leccese che sta per chiudere il contenzioso col Chelsea e stasera sarà ospite di Alessandro Cattelan a 'E poi c'è Cattelan' in onda su 'Sky'. In un'anticipazione del faccia a faccia tra l'allenatore e il conduttore pubblicata da 'Tuttosport', è appunto Antonio Conte a spiegare che "a giugno arriverà l'annuncio".

Del suo ritorno in panchina, s'intende. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Ma quella di quale squadra? "Non so ancora dove andrò - aggiunge quindi Conte -, ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca". In un gioco a carte coperte, poi, Cattelan mostra all'allenatore i simboli di alcune grandi club che però non vengono mostrati al pubblico. Alcuni vengono scartati (probabile che uno sia il Manchester United di Solskjaer), poi ne viene presa una e inserita in una busta sigillata che sarà aperta nei prossimi mesi. Che sia l'Inter? Da vedere. I nerazzurri, con l'Ad Marotta in primis, ci stanno provando ma oltre ad un ingaggio importante deve garantirgli un mercato per competere da subito con la Juventus. La stessa Juventus che si sarebbe mossa in caso di addio di Allegri, poi Milan e Roma sempre in allerta e diverse big europee, dal Psg al Bayern Monaco. L'attesa è (quasi) finita.

