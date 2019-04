CHAMPIONS LEAGUE CAPELLO JUVENTUS ATALANTA AJAX / Negli studi di Sky Sport si torna a parlare dell'eliminazione della Juventus dalla ChampionsLeague per mano dell'Ajax.

Fabionon ha dubbi: "Paragono l'Ajax all'- ammette - I bianconeri non sono abituati ad essere pressati uomo su uomo, la Juve ha sofferta questa cosa qua e le ripartenze veloci". Ricordiamo che la Juventus è stata eliminata in Coppa Italia proprio dai bergamaschi