Champions League, la previsione dell'Ajax: olandesi campioni!

CHAMPIONS LEAGUE AJAX PRONOSTICO SOCIAL / L'Ajax sapeva già tutto. Il club olandese, rispondendo sui social alla Uefa, ha indovinato il pronostico sulle squadre che sarebbero volate in semifinale.

Come si vede dal tweet, 4 squadre su 4 ma non è finita qui: il pronostico, datato 8 aprile, prevede, infatti, in finale de Ligt e compagni contro i blaugrana e la vittoria conclusiva proprio dell'Ajax. Sarà veramente così? Non ci resta che aspettare...