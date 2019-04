MANCHESTER CITY TOTTENHAM ERIKSEN SON / Entusiasmo alle stelle per il Tottenham dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. Intervenuto dopo la gara contro il Manchester City, Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stato qualcosa di incredibile, siamo stati fortunati.

Arrivavano continuamente dei gol, non ho mai vissuto qualcosa del genere - le sue parole a 'Sky' - Continuavano ad esserci gol, andavamo su e giù come sulle montagne russe.? Dobbiamo fare un grande respiro, rivedremo la partita e poi penseremo alle semifinali". Al fianco di Eriksen, ha parlato anche Son: "Parita folle? Mai vissuta una gara così in Champions League. E' stata folle ma siamo orgogliosi di noi stasera. Var? Ci continuavamo a guardare, ci chiedevamo cosa stesse succedendo. Nell'intervallo ci siamo detti di continuare così, è quello che abbiamo fatto. E' stato importante restare uniti".