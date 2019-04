Manchester City-Tottenham, gli auguri social dei Citizens

MANCHESTER CITY TOTTENHAM CONGRATULAZIONE / Partita emozionante a Manchester tra il City e il Tottenham.

Il derby inglese diha visto gli Spurs qualificarsi in semifinale nonostante la sconfitta per 4-3. Il club londinese esulta sui social per il passaggio del turno e arrivano immediatamente i complimenti dei Citizens: "Congratulazione ragazzi e buona fortuna!". Un grande esempio di sportività, dopo un match davvero spettacolare.