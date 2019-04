JUVENTUS AJAX CANCELO SOCIAL / "Al di fuori di Ronaldo, la Juventus è una squadra di m***a. Non capisco come dei giocatori professionisti e un allenatore possano essere tanto stupidi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ti odio", è il commento di un tifoso bianconero sui social. Un commento che nel pomeriggio ha fatto tanto discutere a causa di un presunto like di Cancelo. Like prontamente smentito in serata dal calciatore: attraverso le proprie stories di Instagram il portoghese ha fatto riferimento al commento catalogandolo come